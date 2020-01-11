قائد بـ«الثوري الإيراني»: تمنيت الموت ولا أشهد حادث الطائرة الأوكرانية

أعرب قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة، عن أسفه لحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، إنه تمنى أن يموت ولا يشهد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، على حد قوله.

وأضاف أن "الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد، وقواتنا المسلحة كانت مستعدة بنسبة 100% ، والأمريكيون هددوا باستهداف 52 موقعا داخل البلاد".

وأوضح أنه تم إبلاغ المنظومات الدفاعية بالاستعداد لأي احتمال، كما تمت إضافة دفاعات صاروخية إلى العاصمة طهران.

وأشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أن "العدو أطلق صواريخ كروز نحو أهداف في إيران بعد الهجوم الصاروخي".

وأكد أن قواته طلبت وقف كافة الرحلات الجوية في أجواء البلاد، وأن الدفاعات الجوية اعتقدت أن الطائرة الأوكرانية صاروخ كروز معادي على بعد 19 كيلومترا.

وأكد أن من أسقط الطائرة الأوكرانية كان أمامه 10 ثوان لاتخاذ القرار، وكان عليه الاتصال لاتخاذ القرار لكن واجه مشكلة في شبكة الاتصال واتخذ بنفسه القرار بإطلاق الصاروخ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.