عمر جابر: الفوز على المصري بوابتنا لحسم الصعود لربع النهائي

تحدث عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، اليوم السبت، في المؤتمر الصحفي، عن المواجهة الهامة والمرتقبة أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الـ4 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال جابر في تصريحاته للصحفيين: "الفريق يهدف إلى مواصلة الأرقام القياسية، التي تحققت في المباريات الماضية، ونسعى لتحقيق فوز جديد على المصري غدًا".

وتطرق للحديث عن المدير الفني الجديد للفريق، حيث قال:" أنتي تشاتشيتش مدرب رائع ومعه جهاز متميز، ووجوده إضافة هائلة، ويومًا بعد يوم يتعلم منه اللاعبون طريقة اللعب والأمور تصبح أفضل بكثير".

وأشار: "مواجهة المصري صعبة وحساسة، كونها أمام فريق مصري قوي، وهى المواجهة الثالثة هذا الموسم، وستكون غاية في الصعوبة لكلا الفريقين، وليس أمامنا بديل سوى الفوز، للعبور لربع النهائي".

وأتم:" الأمور أصبحت افضل بكثير بعد الإنتصارات الأخيرة، وخاصة الفوز الأخير على الإسماعيلي، ومع توالي الإنتصارت عاد الهدوء، والكل ينظر إلى هدفه الرئيسي بالفوز وتحقيق البطولات".