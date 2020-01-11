الرئيس الأفغاني: 13 من مواطنينا بين ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأفغاني ، أشرف غني، اليوم السبت أن 13 أفغانيا بين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت إيران بإسقاطها "بالخطأ" في طهران يوم الأربعاء الماضى .

وقال غني في بيان: "للأسف، هناك 13 مواطنا أفغانيا بين ضحايا الطائرة الأوكرانية، وبالتالي فإنني أعبر عن خالص تعاطفي وعزائي لأسر وأصدقاء الضحايا"، حسب قناة "طلوع نيوز"

وأوضح أنه وجه مؤسسات حكومته بالنظر في معلومات حول أسر وأصدقاء الضحايا الذين يعيشون في أفغانستان لإمدادهم بالدعم المطلوب.

كان بيان عسكري إيراني قد أفاد في وقت سابق اليوم السبت بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت في تغريدة على موقع تويتر: "التحقيقات تتواصل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومحاكمتهم".

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتذار رسمي عن الحادث ودفع تعويضات.

كانت ايران قد نفت في البداية أن صاروخا ايرانيا وراء سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف ومقتل كل ركابها ال 176، من بينهم 63 كنديا.