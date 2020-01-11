رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع الرئيس التركي الأزمة الليبية

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عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في اسطنبول لمناقشة الأزمة الليبية وسط جهود دبلوماسية لاحتواء صراع طال أمده في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وعقب الاجتماع، نشر ميشيل تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لقاء في اسطنبول مع الرئيس أردوغان حول كيفية تعاون الاتحاد الأوروربي وتركيا لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط وليبيا".

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية بأن اللقاء الذي استمر لساعتين بقصر "دولمة بهجة"، ركز على "التطورات الإقليمية وكذلك العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة غدا الأحد.

ويبذل الدبلوماسيون الأوروبيون جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا، خشية اتساع نطاق العنف.

ودعت روسيا وتركيا إلى وقف لإطلاق النار منتصف ليل 12 يناير ولكن الجيش الوطني الليبي تعهد بمواصلة "الحرب على الإرهاب".

وقال وزير الخارجية التركي٬ مولود تشاووش أوغلو٬ اليوم "نتطلع من أصدقائنا الروس أن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسي بلديّنا”، مشيرا إلى أن تركيا أقنعت حكومة الوفاق بقبول الدعوة لوقف إطلاق النار.

وكشف أوغلو عن وجود دول لها مصلحة في إفساد العلاقات، في مقدمتهم فرنسا التي لا تبذل جهدا في الإصلاح وتسعى إلى تدمير الجهود المبذولة، وفق قوله.

وتستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر بشأن ليبيا في برلين، لكنها لم تحدد موعدا لعقده.

من جانبه، قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت متأخر أمس الجمعة في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن يتوصل مؤتمر برلين إلى اتفاق سياسي.

وأضاف بوريل "سيتعين علينا التركيز على مراقبة وقف إطلاق النار والسيطرة على حظر الأسلحة وغيرها من الإجراءات الأمنية."

وتدعم تركيا، إلى جانب قطر، حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، وقد أرسلت أنقرة قوات لدعمها.

وتعيش ليبيا في حالة اضطراب منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.