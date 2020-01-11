عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظة إصابة متظاهر برصاص الأمن في العاصمة الإيرانية طهران.

وانطلقت، اليوم السبت، تظاهرات في طهران، وذلك احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية؛ حيث نددت الهتافات بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات الإيرانية، كما طالبت برحيل الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.