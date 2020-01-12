 الرئيس الأوكراني: إيران تتعهد بسرعة إعادة رفات جميع الضحايا فور التعرف عليهم - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني: إيران تتعهد بسرعة إعادة رفات جميع الضحايا فور التعرف عليهم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف - أش أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 11:13 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 11:13 م

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي النقاب الليلة عن أن إيران تعهدت بسرعة إعادة رفات جميع ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، والتى اعترفت باسقاطها بطريق الخطأ في حادث أسفر عن مصرع 176 شخصا.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن زيلنسكي أوضح - في خطاب عبر شاشات التليفزيون الأوكراني - أن إيران وعدت بإعادة الرفات بعد تحديد هويات الضحايا من أجل قيام عائلاتهم باتخاذ ما يلزم حيال دفنهم، مع التعهد أيضا بتقديم جميع المتورطين في الحادث المأساوي إلى العدالة .

وقدم زيلنسكى الشكر إلى حكومات بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ودول أخرى إزاء ما قدموا من دعم ومساندة ومعلومات حول الحادث قائلا " إن هذا الدعم أسهم - دون شك - في حمل إيران على الاعتراف بمسئوليتها عن اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية " .

وكانت إيران قد اعترفت - في وقت سابق اليوم - بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ.

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