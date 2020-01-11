أوكرانيا: الصاروخ الذي أسقط الطائرة المنكوبة في طهران أطلق يدويا

أعلن جهاز أمن الدولة في أوكرانيا، اليوم السبت أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، أطلق يدويا.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية، أن هذا الاعلان جاء بعدما أعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا، فيما طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ"الشفافية" لإجراء "تحقيق تام ومعمق" حتى يتم تحديد المسؤوليات بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ .