تقرير: دي مايو متمسك بزعامة حزب حركة خمس نجوم الإيطالي

أعرب لويجي دي مايو، زعيم حزب حركة خمس نجوم وهو أكبر شريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، عن تمسكه برئاسة الحزب رغم تنامي الانشقاق الداخلي، بحسب صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

ويتعرض دي مايو ، وزير خارجية إيطاليا، لانتقادات مع تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي.

وانسحب حوالي 20 مشرعا من الحزب المناهض للمؤسسات منذ أداء الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليمين الدستورية في شهر سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم السبت.

وقد يكون انسحاب المزيد من الأشخاص من الحزب بمثابة اختبار لقدرة الحكومة الهشة على الاستمرار في إدارة شؤون البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من دي مايو لم يتم تسميتهم، قولهم إن دي مايو قد يقترح ، في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للحزب في شهر مارس المقبل، تعيين امرأة لمساعدته في إدارة شؤون الحزب.

وتقوض الاضطرابات داخل حزب حركة خمس نجوم حكومة كونتي، التي تتعرض بالفعل لضغوط جراء الخلافات بين احزاب الائتلاف الحاكم، وهم حزب حركة خمس نجوم، والحزب الديمقراطي (يسار- الوسط) وحزب "ايطاليا فيفا"(ايطاليا الحية) الصغير.

ويتعرض الائتلاف لضربة أيضا إذا فاز ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، في انتخابات في منطقة إميليا رومانيا شمال البلاد ، وهى معقل لليساريين، في 26 يناير الجاري.