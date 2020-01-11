روحاني : سنحاسب المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية



أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني - في بيان له اليوم السبت - أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق في الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن روحاني قوله "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/.

وأضاف "أنه وفي أجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الأمريكي المعتدي ضد الشعب الإيراني وبهدف الدفاع أمام الهجمات المحتملة للجيش الأمريكي بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، كانت القوات المسلحة في حالة الإنذار القصوى، وللأسف أن خطأ بشريا وإطلاقا خاطئا قد أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الأفراد الأبرياء".

وتابع "أن إيران آسفة جدا لهذا الخطأ وأنني أعرب نيابة عن إيران عن المواساة العميقة لأسر ضحايا هذه الكارثة الأليمة وأوعز إلى جميع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض والتعاطف والمواساة لهم".

وفي وقت سابق الیوم، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الإمام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري.

وأوضح بيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.