عالم بيئي: الأشجار المدمرة بفعل الحرائق موطن طبيعي للحيوانات البرية

ذكر عالم بيئي استرالي بارز أن الأشجار المتضررة من الحرائق والحطب نصف المحترق من المواطن الطبيعية القيمة للحيوانات البرية لإبقائها على قيد الحياة بعد اشتعال حرائق غابات مدمرة في استراليا، ولا ينبغي التخلص منها على الفور.

وأضاف البروفيسور، دافيد ليندنماير من مركز أبحاث "فينر سكول أوف انفيرونمنت آند سوسايتي" في جامعة أستراليا الوطنية في كانبرا "الحرائق تشتعل في مناطق دون أخرى، وأجزاء غير محترقة صغيرة وحطب نصف محترق وأشجار ميتة أو متضررة من الحرائق، هى أشياء عادة ما تخلفها الحرائق".

وأضاف "أظهر بحثنا أن تلك القطع والحطام الخشبي المتبقي مهم جدا لاستعادة الحيوانات البرية".

وفي مختلف أنحاء استراليا، احترق أكثر من عشرة ملايين هكتارات من الأرضي- أي أكبر من مساحة ايسلندا- منذ بدء موسم حرائق الغابات في سبتمبر الماضي، في وقت مبكر لموسم الحرائق.

وتوفي 26 شخصا على الأقل ودمرت آلاف المنازل.

وتقدم المناطق التي لم تطلها الحرائق غذاء ومأوى أساسيين حتى اعادة المناطق المحترقة إلى حالتها الطبيعية، بينما تقدم الأشجار التالفة والميتة الكثير من الموارد لبقاء واستعادة مواطن تربية الحيوانات البرية.

وأحيانا تكون الحرائق شديدة جدا إلى حد أنها تحرق البذور في التربة.

ومن جهة أخرى، واجه رجال الإطفاء في أستراليا رياحا قوية ودرجات حرارة مرتفعة تسببت في انتشار الحرائق مساء أمس الجمعة، إلا أن الخبراء توقعوا تراجع حدة حرائق الغابات اعتبارا من، اليوم السبت، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وكافح رجال الإطفاء في مواجهة ليلة صعبة بعدما تسببت الرياح القوية في انتشار الحرائق الخطيرة مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من حالات الطوارئ وأوامر بالإخلاء الفوري.

واندمجت 3 حرائق كبيرة عند حدود ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا لتكون "حريقا هائلا" يغطي أكثر من 600 ألف هكتار.

وشهدت أجزاء من الولايتين زوابع بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة بينما وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق المتضررة 44 درجة مئوية.