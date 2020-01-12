«مستقبل وطن» يعلن إطلاق الموقع الإخباري للحزب

أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إطلاق موقع الحزب الإخباري، "مستقبل وطن نيوز"، وذلك في إطار احتفالية الحزب، لتكريم المبدعين والمتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا، لعام 2019، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب البرلمان ورؤساء اللجان النو عية بالمجلس.

وأكد "رشاد" أن الموقع الإخباري سيكون منبرا للعدالة والسماحة والوطنية العفيفة، متابعًا: "المصريين صناع الحضارة جيل بعد جيل، فعلى بركة الله وحب الوطن ونهج قائدنا نطلق الموقع".

وأضاف: "وهنا تنحني السياسة للإنسانية والقيم والمعاني، راغبين في انتصار الوطن، فالعلم والفن والثقافة بمثابة تأكيد وجودنا لشعوب العالم".

وتابع: "على كل إنسان أن يكون سفيرا في موقعه"، مردفًا: "النصر في النهاية للشرفاء ومصر تنتصر في كل حروب الظلام، ومهد الحرية والكرامة في آن واحد".

واختتم: "ثقوا في القيادة السياسية وجيشكم وشرطتكم عاشت مصر الفن والثقافة والرياضة، عاشت أمتنا عزيزة منتصرة".