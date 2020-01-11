أقر ريني فايلر، المدير الفني للأهلي بأن فريقه لم يقدم أداء جيدا في مباراة بلاتينيوم، التي انتهت بالتعادل 1-1، اليوم السبت، في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كانت مباراة قوية، الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول، وتحسن في الشوط الثاني، أنا محبط، لأنني كنت أعمل للفوز هنا، ولكن علينا تقبل النتيجة، هذه كرة القدم".

وأضاف المدرب السويسري "أعتقد أنها نتيجة عادلة للفريقين، إصابة وليد سليمان أثناء عمليات الإحماء لم تكن ميزة لأننا كنا ننوي البدء بطريقة مختلفة، ولكن علينا تقبل ذلك".

وبسؤاله عن عدم نجاح الأهلي في تكرار فوزه على بلاتنيوم، رد ريني فايلر "لا أبحث عن أعذار، ولكن الأسباب عديدة، الظروف هنا مختلفة عن مصر، ولم نستحق الفوز".

وعما إذا كان ضغط المباريات محليا وقاريا أثر في لاعبيه، رد ريني فايلر "لا نملك رفاهية القرار، ونتعامل مع الأمر الواقع، بمجرد الوصول إلى القاهرة يوم ١٣ يناير، سنبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا في الدوري المقرر لها يوم ١٥".

واختتم فايلر تصريحاته "من الصعب التكهن بأن تحسم الجولة المقبلة، حينما يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي وبلاتينيوم مع الهلال السوداني، الفريقين اللذين سيصعدان لدور الثمانية، نركز حاليا على كيفية الفوز على النجم في القاهرة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني 6 نقاط ثم بلاتينيوم بلا رصيد.