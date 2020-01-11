الدنمارك تحيي الذكرى المئوية لتسوية الحدود سلميا مع ألمانيا

انطلقت الاحتفالات في الدنمارك اليوم الجمعة، بمناسبة مرور مئة عام على الاستفتاءات التي أدت إلى ترسيم الحدود بين الدنمارك وألمانيا بطريقة سلمية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

وصوتت أغلبية واضحة في شليسفيج الشمالية في فبراير 1920 من أجل إعادة التوحيد مع الدنمارك ؛ وبعد شهر ، صوت سكان شليسفيج الجنوبية على البقاء داخل ألمانيا.

وتم ترسيم خط الحدود لعام 1920 شمال مدينة فلنسبورج في ألمانيا وجنوب مدينة توندر الدنماركية.

وقامت الدنمارك رسميًا بإعادة دمج شليسفيج الشمالية ، والمعروفة باسم جوتلاند الجنوبية ، في 15 حزيران/يونيو 1920.