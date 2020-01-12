 الأمين العام لـ«مستقبل وطن»: الحزب يمارس عمله السياسي بأنماط غير تقليدية - بوابة الشروق
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الأمين العام لـ«مستقبل وطن»: الحزب يمارس عمله السياسي بأنماط غير تقليدية

علي كمال
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 11:36 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 11:36 م

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يمارس عمله السياسي بأنماط متعددة وغير تقليدية منها الاجتماعية والثقافية والفنية، مساهمة في مرحلة بناء الإنسان المصري.

وأضاف «الخولي»، أن جميع الأحزاب الوطنية الشريفة في مصر مهما أختلفت أيدلوجيتها في العمل السياسي، ولكن متفقة على إعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.

وجاء ذلك خلال احتفالية حزب مستقبل وطن، برئاسة للمهندس أشرف رشاد، مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة وذلك لتكريم المبدعين والمتألقين "علميا ،وفنيا، ورياضيا " لعام 2019، وحضر عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية.

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