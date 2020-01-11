البرازيل تعتبر الحظر الأمريكي على واردات اللحوم انتقاما لحصص الإيثانول

ذكرت مصادر مطلعة في البرازيل أن واشنطن سوف تأخذ وقتا من المحتمل لرفع حظر على واردات اللحوم البرازيلية الطازجة وسد غضب حيال قرار الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية لإبقاء الحصص على الواردات الأمريكية للإيثانول التي لا يفرض عليها رسوم.

ويرجع انهيار المفاوضات بشأن اللحوم الحمراء الطازجة إلى ما يرى أنه فشل من جانب المسؤولين البرازيليين في الوفاء بوعد قطعه الرئيس جاير بولسونارو شخصيا لنظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارة لواشنطن، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة بشكل مباشر على المحادثات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان أصدرته متحدثه باسمها أنه "من غير الصحيح بالكامل" أن الوزارة تواصل الحظر على اللحوم الحمراء كخطوة انتقامية وأن الإجراء قائم "فقط على سلامة الأغذية ومخاوف تتعلق بصحة الحيوان".

كان بولسونارو قد تعهد بأن الإيثانول الأمريكي سوف يدخل البلاد بدون ضرائب ولكن فيها بعد أذعن لضغط من المنتجين المحليين.

وقامت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياس بإبلاغ القرار لوزير الزراعة الأمريكي صني بيردو خلال محادثة هاتفية في آب/أغسطس، قبل أيام من تجديد الحصة، بحسب المصادر.