أبو الغيط ناعيا السلطان قابوس: الأمة العربية فقدت حاكما من طراز نادر

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ببالغ الحزن وعميق الأسى إلى الأمة العربية والإسلامية، المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سُلطان عُمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وقدم أبو الغيط أحر التعازي للشعب العُماني لفقدانه رجلاً لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد في العصر الحديث.

وأكد أن الأمة العربية فقدت حاكماً من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة، كما انحاز انحيازاً واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم.

وقال أبو الغيط إنه يشاطر الشعب العُماني حزنه الصادق على رحيل السلطان قابوس، ويعرف قدر حب الناس له، مؤكداً أن السلطان طالما لعب أدواراً إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه كان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشئون الدولية والعربية، مضيفاً أنه حظي باحترامٍ وتقدير كبيرين على صعيد عالمي.

وصرح مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة قررت تنكيس علمها مدة ثلاثة أيام حزناً على فقيد الأمة العربية.