نمو الناتج الصناعي لسلوفينيا خلال نوفمبر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في سلوفينيا الصادرة اليوم الجمعة نمو الناتج الصناعي للبلاد خلال نوفمبر الماضي بفضل الأداء الجيد لقطاعات الصناعات التحويلية والمناجم والمحاجر.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر الناتج الصناعي لسلوفينيا ارتفع خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 2ر1% سنويا، في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9ر1% وارتفع انتاج المناجم والمحاجر بنسبة 3ر8%. في المقابل تراجع ناتج قطاع المرافق بنسبة 2ر7% سنويا.

وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3ر6% سنويا، في حين ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 3ر2%. وتراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2ر2 سنويا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي تراجعا بنسبة 1ر1% مقارنة بالشهر السابق.