الحرس الثوري: نحمل واشنطن جزءا من المسؤولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية

حمّل قيادي بالحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية، جزءًا من المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، إن الحرس الثوري الإيراني يحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءًا من المسؤولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية؛ لأنها صعدت التوتر مع إيران، على حد قوله.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح الأربعاء الماضي، عن تحطم طائرة أوكرانية، على متنها 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، وهو ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.