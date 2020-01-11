جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غدا لدراسة حادث «الطائرة الأوكرانية المنكوبة»

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أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني علي أصغر يوسف نجاد اليوم السبت، أن المجلس سيعقد جلسة مغلقة غدًا الأحد؛ لدراسة حادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران صباح الأربعاء الماضي.

وقال نجاد - لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إن "مجلس الشورى سيعقد يوم غد جلسة مغلقة لدراسة حادث سقوط طائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية".

وأضاف أن هذه الجلسة سيحضرها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وستتم دراسة الأبعاد المختلفة لهذا الحادث وتقديم التقارير المطلوبة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

واعترفت هيئة الأركان الإيرانية - في وقت سابق الیوم - بإصابة الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار الإمام خميني بطهران عن طريق الخطأ.