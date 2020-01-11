تنطلق قافلة طبية تابعة لجامعة الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب، بمستشفى الطور العام، غدا، لتوقيع الكشف، وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة، لمواطني مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بالعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، على فترتين صباحًا ومساءً.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تضم 11 تخصصا طبيا، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع جامعة الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستباشر عملها على مدار 6 أيام، وتضم تخصصات طب الأطفال، وعظام، وجراحة عامة، وجراحة المخ والأعصاب، والطب النفسي، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، وأمراض الكلى، والأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، والتخدير، وجراحة المسالك البولية والباطنة العامة، والرعاية المركزة وجراحة القلب، واستشاري أمراض القلب.