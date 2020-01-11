 الإمارات والأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجال الإنساني والتنموي - بوابة الشروق
السبت 11 يناير 2020 8:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

الإمارات والأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجال الإنساني والتنموي

أ ش أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 8:07 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 8:07 م

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه جرى خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة باندي للدولة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، بحث أوجه التعاون.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة البروفيسور تيجاني محمد باندي، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم مختلف برامجها التنموية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.

من جانبه، أعرب تيجاني محمد باندي عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، مشيدا بمبادرات الدولة ومشاريعها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك