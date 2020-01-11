كيف كانت عمان قبل صعود السلطان قابوس للسلطة؟ مسقط من الظلام إلى النور

كان تولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد الحكم في عمان في 23 يوليو 1970 علامة فارقة في تاريخ هذا البلد الذي تميز بموقع جغرافي فريد جعله مطمعا لقوى دولية وإقليمية طوال تاريخه.

ورغم أنه صعد إلى السلطة بانقلاب "أبيض" على والده، إلا أنه حظي على الفور بدعم شيوخ القبائل وكبار المسئولين والشعب العماني ككل، نظرا للحالة المزرية التي كانت عليها الدولة في عهد والده السلطان سعيد بن تيمور.

كان سعيد بن تيمور قد تولى رئاسة مجلس الوزراء في "مسقط وعمان" وهو الاسم القديم للسلطنة، عام 1929 مجلس الوزراء، قبل أن يتولى أمور السلطنة في 10 فبراير 1932 خلفا لأبيه تيمور بن فيصل.

اتبع سعيد بن تيمور سياسة قديمة شديدة المحافظة والجمود وتصدى لمحاولات تحديث البلاد التي حاول نجله قابوس أن يفرضها وهو ولي للعهد، فوضعه تحت الإقامة الجبرية عام 1964.

كانت مسقط معروفة في عهد سعيد بن تيمور بإظلامها طوال ساعات الليل، فكانت أبوابها تغلق في العاشرة من مساء كل يوم، وكان التجول ممنوعا داخل أسوار المدينة إلا لمن يحمل في يده قنديلا معتمدا من السلطة، أما الوافدون من خارج العاصمة فكانوا يقضون ليلهم في العراء إذا لم يحالفهم الحظ بالوصول قبل غلق الأبواب.

سوء حالة المرافق، وضعف الإنفاق على الصحة والطرق والنقل، كرس عزلة مسقط وعمان عن العالم الخارجي، وأدى إلى تصاعد النعرة القبلية والطائفية ضد حكم سعيد بن تيمور في عدة مناطق، أبرزها اندلاع ثورة ظفار في جنوب السلطنة عام 1965.

فضلا عن ضعف التعليم واقتصار الدراسة بوجه عام على الكتاتيب التي كانت تعرف بالمدارس القرآنية، وكان بالسلطنة 3 مدارس فقط تضم ما لا يتجاوز ألف تلميذ من جميع المراحل.

الآن ينتظم بالسلطنة أكثر من نصف مليون طالب في المدارس الحكومية، ونحو 200 مدرسة خاصة، وجامعتان حكوميتان و7 جامعات خاصة، وأكثر من 30 كلية عالية، إلى جانب انخفاض نسبة الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 45 سنة إلى نحو 7% بعد اتباع برنامج طموح لمحو الأمية منذ تولي السلطان الراحل قابوس الحكم.