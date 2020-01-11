البلاط السلطاني العماني يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس

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أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، السبت، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاة السلطان قابوس بن سعيد.