 البلاط السلطاني العماني يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البلاط السلطاني العماني يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس

السلطان قابوس
السلطان قابوس

نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 2:26 ص | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 2:26 ص

أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، السبت، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

 

 


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