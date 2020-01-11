البلاط السلطاني العماني يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس

أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، السبت، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاة السلطان قابوس بن سعيد.