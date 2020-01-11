خفر السواحل اليوناني: وفاة 12 مهاجرا على الأقل بغرق قارب هجرة غير شرعية

الأكثر قراءة
أهم 6 رسائل من الخارجية إلى الشعب المصري والعالم في قضية سد النهضة
مصادر لصحيفة تركية: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في أول خسائر تركيا في ليبيا
الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8
القبض على أب عذب ابنه حتى الموت بالشرقية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن خفر السواحل اليوناني، صباح السبت، وفاة 12 مهاجرًا على الأقل، في حادث غرق قارب غير شرعية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.