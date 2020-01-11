خفر السواحل اليوناني: وفاة 12 مهاجرا على الأقل بغرق قارب هجرة غير شرعية

أعلن خفر السواحل اليوناني، صباح السبت، وفاة 12 مهاجرًا على الأقل، في حادث غرق قارب غير شرعية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.