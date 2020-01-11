 خفر السواحل اليوناني: وفاة 12 مهاجرا على الأقل بغرق قارب هجرة غير شرعية - بوابة الشروق
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خفر السواحل اليوناني: وفاة 12 مهاجرا على الأقل بغرق قارب هجرة غير شرعية

نور رشوان
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 12:29 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 12:29 م

أعلن خفر السواحل اليوناني، صباح السبت، وفاة 12 مهاجرًا على الأقل، في حادث غرق قارب غير شرعية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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