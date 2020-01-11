 بوتين: نسعى لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة في ليبيا - بوابة الشروق
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بوتين: نسعى لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة في ليبيا

بوتين
بوتين
هديل هلال
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 6:30 م

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن «روسيا تهتم بدعوة جميع الأطراف المهتمة في تسوية الصراع بليبيا»، مشيرًا إلى سعيه لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، على «أهمية تطابق القرارات المتخذة بالمؤتمر مع الأزمة»، لافتًا إلى أن المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، يجب أن يلعب دوره من خلال هذا المؤتمر.

وأشار إلى مناقشته مع المستشارة الألمانية الأزمة السورية، موضحًا أن حل الأزمة يكون بالتسوية السورية وفقًا للقرار 22 والقرار 54 لمجلس الأمن.

ولفت إلى «أهمية إعادة إعمار البلاد وتحسين الأوضاع الإنسانية وعودة اللاجئين بشكل سليم، من أجل مساعدة المؤسسات الرسمية السورية والشعب لاستعادة البنية التحتية والمرافق العامة».

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