المقاصة يقيد لاعبا مغربيا في قائمته قبل مواجهة إنبي

أنهى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، إجراءات قيد اللاعب المغربي أحمد مرشوح في قائمة الناشئين مواليد 99 بالمقاصة، بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وتم إنهاء كافة الإجراءات الرسمية واستخراج كارنية اللاعب باتحاد الكرة.

وكان مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام قد تعاقد مع المغربي مرشوح لمدة 4 سنوات، وهو من اللاعبين المميزين بمنتخب الشباب المغربي ويمتاز وبالسرعة والمهارة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو" على وضع برنامج تأهيلي وفني للمغربي مرشوح طوال الأسبوعين الماضيين بهدف رفع جاهزيته تمهيدا للاستعانة به في المباريات المقبلة للفريق.

وحرص ميدو علي تأهيل المغربي مرشوح نفسيا وقام بضمه لمعسكر المقاصة في آخر مباراتين بالدوري أمام الأهلي والمقاولون، بهدف دخوله في أجواء المباريات، بما يضمن اندماجه سريعا مع باقي لاعبي الفريق.

وأصبح من حق مرشوح المشاركة في المباريات الرسمية مع المقاصة، بداية من لقاء إنبي المقرر إقامته في الخامسة مساء غدا، الأحد، باستاد السلام، ضمن الجولة الـ 13 للدوري، ولكن قرار مشاركته في التشكيل يرجع للجهاز الفني بقيادة ميدو.

ويذكر أن ميدو حرص علي مشاركة مرشوح في تدريبات الفريق الأول للوقوف علي مستواه قبل إتمام الصفقة وقيده بقائمة الناشئين.