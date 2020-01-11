الحريري يعزي سلطان عمان الجديد في وفاة السلطان قابوس

أرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري اليوم السبت، برقية إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، معزياً بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال الرئيس الحريري في برقيته، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، مساء اليوم: "برحيل المغفور له بإذن الله السلطان قابوس، تفقد أمتنا شخصية تاريخية فذة نذرت حياتها للعمل في سبيل تقدم سلطنة عمان وجعلها منارة من منارات الحضارة والثقافة والحداثة في الخليج العربي".

وأضاف الحريري: " باسمي وباسم الحكومة اللبنانية، أتوجه لجلالتكم وللشعب العماني الشقيق بأحرّ التعازي القلبية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير برحمته ورضوانه وأن يعينكم على قيادة عمان ومواصلة مسيرة الخير والاستقرار والسلام لشعبها العزيز".

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعرب عن حزنه الكبير بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، وأبرق معزياً بوفاته إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم "عن حزنه الكبير بوفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي كان أخاً وصديقاً للبنان في كافة المراحل والظروف الصعبة التي مرّ بها مسانداً قضاياه المحقة وداعماً استقراره وأمنه وتطلعات شعبه".

وكان السلطان قابوس قد توفي مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز ال79 عاماً.