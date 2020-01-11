 قوافل طبية مجانية لأودية أبوزنيمة ورأس سدر بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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قوافل طبية مجانية لأودية أبوزنيمة ورأس سدر بجنوب سيناء

قافلة طبية
قافلة طبية
رضا الحصري
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 9:06 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 9:06 م

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن إطلاق قوافل طبية مجانية لأودية مدن أبوزنيمة ورأس سدر، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القوافل تستهدف أودية سرابيط الخادم والنصب بمدينة أبوزنيمة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 14 و15 يناير الجاري، وأودية مدخل وأبو جعدة بمدينة رأس سدر يومي الجمعة والسبت الموافق 17 و18 من يناير الجاري.

وأوضح أن القوافل تضم عدة تخصصات طبية، منها باطنة وأطفال وجراحة وجلدية، وأسنان، ومسالك بولية، ونساء، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد أنه سيجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية، والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

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