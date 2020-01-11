توقعات بمشاركة الآلاف في مسيرات لاستقلال اسكتلندا في مدينة جلاسكو

توقع مراقبون مشاركة آلاف الأشخاص في مسيرة من أجل الاستقلال اليوم السبت في مدينة جلاسكو، أكبر مدينة في اسكتلندا، على الرغم من توقعات بسوء الأحوال الجوية.

ويشن المنظمون من جماعة "الكل تحت راية واحدة" حملة من أجل إجراء استفتاء حول استقلال اسكتلندا عن بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام.

وتعارض الجماعة، المدعومة من الحزب القومي الاسكتلندي المناهض لبريكست أيضا خطط رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا ، نيكولا ستورجن، التي تقود الحزب القومي الاسكتلندي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "حظ سعيد لكل من يشارك في المسيرات من أجل الاستقلال في جلاسكو اليوم- آمل ألا يكون الطقس سيئا جدا!".

وتقول ستورجن إن حزبها لديه تفويض "غير قابل للنقاش" لإجراء استفتاء بعد فوزه بـ48 من 59 مقعدا لاستكلندا في البرلمان البريطاني في انتخابات مبكرة جرت الشهر الماضي.

وقالت في خطاب في النرويج أمس الجمعة إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإنهاء حرية مواطني الاتحاد الأوروبي في الحركة إلى بريطانيا "ليس المستقبل الذي كنا نأمله عندما فكرنا في قضية الاستقلال في عام 2014".

ويقول الحزب القومي الاسكتلندي إن بريكست سيخرج اسكتلندا من السوق الأوروبية الواحدة، والاتحاد الجمركي بما يتعارض مع رغبة الشعب.