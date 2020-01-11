 جيرالدو أساسيا في تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم - بوابة الشروق
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جيرالدو أساسيا في تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم

محمود باهي
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 1:41 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 1:45 م

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يواجه بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب بابا فيلدز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:  علي لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.


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