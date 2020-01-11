هيئة الطيران المدني الإيرانية: الطائرة الأوكرانية لم تنحرف عن مسارها

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ذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء يوم السبت، أن طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ قرب طهران لم تنحرف عن مسارها.
وجاء في البيان: ”حتى الآن لم يثبت أن الطائرة انحرفت عن مسارها“.