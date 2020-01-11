هيئة الطيران المدني الإيرانية: الطائرة الأوكرانية لم تنحرف عن مسارها

ذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء يوم السبت، أن طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ قرب طهران لم تنحرف عن مسارها.

وجاء في البيان: ”حتى الآن لم يثبت أن الطائرة انحرفت عن مسارها“.