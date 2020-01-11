بوتين : روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم /السبت/ في العاصمة الروسية موسكو.

وحذر الرئيس الروسي من اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط، معتبرا أنه سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للمنطقة والعالم برمته.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أن بلادها تستخدم كل الطرق الدبلوماسية للمحافظة على الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد الطرفان - خلال المؤتمر الصحفي - توافق وجهات نظر البلدين حول الأزمات في إيران وليبيا وسوريا وعلى ضرورة انتهاج المساعي الدبلوماسية لحلها.