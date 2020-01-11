محافظ الشرقية ووكيل الوزارة يتفقدان لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي





تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020، بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية للبنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات باستخدام التابلت، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بسهولة ويسر.

واطمأن المحافظ، من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى من النظام الإلكتروني أثناء أدائهم الامتحانات، مؤكدًا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءه والتهويه اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات والاهتمام بأعمال النظافة.

ومن جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يأدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونياً يبلغ 39 ألف و154 طالب وطالبة في 202 مدرسة في مادة اللغه العربية فترة صباحية، و41 ألف و998 طالب وطالبة يأدون امتحانات الصف الأول الثانوي ورقياً في مادة اللغة العربية فترة مسائية.