الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في جميع محاور المنطقة الغربية

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، وقف إطلاق النار في جميع محاور المنطقة الغربية، والتي منها العاصمة طرابلس، اعتبارا من منتصف ليل السبت / الأحد .

وذكر بيان الجيش الليبي أن الطرف الآخر (قوات حكومة الوفاق) سيلتزم بإعلان وقف إطلاق النار وأن أى خرق لوقف إطلاق النار سيقابل بكل قوة وحزم.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان قد أطلقا دعوة لجميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار، خلال لقائهما في أنقرة الأربعاء الماضي.

وتباحث بوتين هاتفياً في الساعات الماضية مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ثم التقى أمس بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تم الاتفاق على ضرورة إعطاء الفرصة للحل السياسي وحقن الدماء في ليبيا.