انخفاض إنتاج النفط في أذربيجان بشكل طفيف الشهر الماضي

ذكرت وزارة الطاقة في أذربيجان اليوم السبت، أن إنتاج النفط في البلاد انخفض بشكل طفيف في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وأفادت الوزارة أن متوسط إنتاج البلاد بلغ 771 ألف برميل يوميا الشهر الماضي مقارنة بــ 776 ألفا في نوفمبر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوفت البلاد بالتزامها بموجب اتفاق مجموعة "أوبك بلاس" ، التى تضم الدول الأعضاء فى الأوبك ودولا أخرى من غير الأعضاء فى المنظمة، بخفض الإنتاج بمقدار 20 ألف برميل يوميا بدءا من يناير 2019، حسب الوزارة.

ووافقت أذربيجان على خفض الإنتاج بمقدار سبعة آلاف برميل إضافية يوميا اعتبارا من يناير إلى 769 ألف برميل يوميا.