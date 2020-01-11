الديوان الملكي الأردني ينعى السلطان قابوس ويعلن الحداد 3 أيام

نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عُمان الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم (السبت): "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمه الله".

وأضاف: "بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الكبير، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت".