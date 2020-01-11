المصري بالأبيض وبيراميدز بالأسود في مواجهة الفريقين بالكونفدرالية

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انتهى الاجتماع الفنى التنسيقى الخاص بمباراة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدورى المجموعات النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع المصرى وفريق بيراميدز والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غد الأحد ١٢ يناير الجارى على ستاد 30 يونيو بالقاهرة .

وتم خلال الاجتماع الذى عقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة وترأسه مراقب المباراة التنزانى أحمد موجوى بحضور منسق عام المباراة فيكتور لورانس لوال من جنوب السودان ومراقب الحكام الجزائرى كريا سمير والمنسق الإعلامى الدكتور عادل كريم تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة حيث يرتدى المصرى الطاقم الأبيض الكامل ويرتدى حارس المرمى اللون الأصفر فيما يرتدى فريق بيراميدز الطاقم الأسود الكامل ويرتدى حارسه اللون البرتقالى .

ومثل وفد فريق المصرى فى المؤتمر الثلاثى ياسر عزت مدرب الفريق ومحمود جابر مدير شئون اللاعبين وابراهيم غانم مسئول المهمات فيما مثل فريق بيراميدز وليد مهدى