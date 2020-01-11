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وزير خارجية باكستان يزور طهران غدا

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
د ب أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 12:21 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 12:21 م

يصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى العاصمة الإيرانية طهران غدا الأحد في زيارة يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية .

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم إن قريشي سوف يجري مباحثات مع نظيره محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين.

وكان وزيرا الخارجية الإيراني والباكستاني قد تباحثا خلال اتصال هاتفي يوم الاحد الماضي بشأن أحدث التطورات الاقليمية والدولية إثر مقتل قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني، جنبا إلى جنب مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس ورفاقهما في محيط مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد قرر يوم الأربعاء الماضي إيفاد وزير خارجيته شاه مسعود قريشي لزيارة كل من إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإبلاغ قادتها بـ"استعداد باكستان القيام بدورها لإحلال السلام، ولكنها لن تكون أبدا مرة أخرى جزءا من أى حرب".

وقال خان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ نقلها موقع "جيو نيوز" الباكستاني مساء يوم الأربعاء الماضي :"لقد طلبت من وزير الخارجية قريشي زيارة كل من إيران والمملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة للقاء وزراء الخارجية بهم".

وأضاف خان أنه طلب أيضا من رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جاويد باجوا" الاتصال بالقادة العسكريين المعنيين لنقل رسالة واضحة: باكستان على استعداد أن تلعب دورها فى تحقيق السلام، ولكنها لن تكون أبدا جزءا من أى حرب".

وكان خان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه العميق إزاء التوتر الأخير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ودعا إلى خفض التصعيد بينهما، مشددا على أن باكستان لن تكون جزءا من أى صراع.

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