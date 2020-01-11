شهد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، افتتاح "مصري" مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس للأبحاث الجينية، وبحوث مرضى السرطان.

وشارك في حفل الافتتاح 12 خبيرًا دوليًا منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الإفريقية للأورام، وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وانجلترا، وإيطاليا، والصين، والهند.

وقال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتينى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المركز يسعى لريادة البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي على 6 أقسام لأبحاث ما قبل الإكلينيكية، أبحاث الجينوم، أبحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزًا معتمدًا للأبحاث الإكلينيكية ووحدة لعلاج وأبحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.

من جهته، أضاف مدير المركز، الدكتور هشام الغزالي، أن المركز يحتوي ولأول مرة على بنك حيوي للسرطان والذي يعد الأكبر في المنطفة العربية، ويحتوي على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص إكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.

وأشار إلى أن الباحثين يطمحون من خلال المركز إلى معرفة الخصائص الچينية لمرضي السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للأدوية بما يسمى بالطب الشخصى.

وذكر أن المركز يرتبط ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة، بهدف اكتشاف أنماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة أورام الكبد، مضيفًا أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، والمركز القومي للبحوث، وجامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميًا في علاج السرطان، وجامعة مونبلييه الفرنسية.

وأضاف أن مجلس إدارة المركز يشكل من عدة علماء مصريين وأجانب، من بينهم البروفيسور أحمد كاسب، رئيس وحدة أورام الكبد بمعهد MD أندرسون بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور باسكال بوجول، رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية.