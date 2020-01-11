نيجيريا: نلتزم بخفض الانتاج تلبية لاتفاق أوبك

أعلن رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) ميلي كياري أن بلاده ألتزمت بشكل كامل في كانون أول/ديسمبر بالقيود على انتاج النفط التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغيرها من المنتجين العالميين.

وقال كياري في حوار مع تلفزيون بلومبرج في أبو ظبي: "لقد أوفينا بكل التزاماتنا حتى اليوم".

وأضاف: "كان وعدنا أنه بحلول نهاية ديسمبر سوف نكون قد التزمنا بخفض (الانتاج) الذي تعهدنا به وقمنا بذلك".

وتتعهد أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا والعضوة في منظمة اوبك دوما بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق عالمي للحد من انتاج النفط للمساعدة في إحداث توازن في الأسواق العالمية. كان مستوى انتاج نيجيريا أعلى بشكل طفيف من الخط الأساسي لتخفيضاتها حتى الشهر الماضي.

وجاء في الحوار أن شركة البترول الوطنية النيجيرية ترمي إلى الانتهاء من تمويل خط أنابيب للغاز الطبيعي مع الصين بحلول نهاية الربع الثاني.

وتريد نيجيريا تصنيع ما يصل إلى 12 قطارا لنقل الغاز الطبيعي المسال. وقامت الشركة بتوقيع اتفاق مع شركات دولية لتصنيع القطارالسابع في ديسمبر وسوف تمنح عقدا للاعمال الهندسية والمشتريات والبناء في خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، وتتطلع الشركة حاليا إلى تصنيع القطار الثامن.

كانت تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الاعضاء في منظمة اوبك ودول من خارجها، قد وافق في اجتماع عقد في فيينا في الشهر الماضي على خفض الانتاج اليومي بمقدار 7ر1مليون برميل يوميا.