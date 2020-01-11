الكرملين: بوتين وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتي، القضية الليبية، خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين في هذا الصدد: "تم بحث المسألة الليبية. واطلع الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي جرت في الثامن من يناير الجاري في إسطنبول"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت.

وأضاف البيان "أعرب الرئيس بوتين عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع".

كان بوتين وأردوغان، دعيا خلال محادثاتهما في تركيا لوقف اطلاق نار في ليبيا التي تشهد قتالا بين وحكومة الوفاق المدعومة دوليا وما يسمي بالجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة الليبية.

غير أن المتحدث باسم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي رفض وقف إطلاق النار.