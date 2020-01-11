«عبدالمهدي» يؤكد على ضرورة تقوية الدولة لحفظ أمن العراق وسيادته ومنع التدخل في شؤونه

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي اليوم السبت، سعيه للتهدئة والعمل على إدارة الأمور في البلاد بشكل قوي.

وذكر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن رئيس مجلس الوزراء التقى في السليمانية اليوم رئيس المجلس السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول علي، وعدد من أعضاء الاتحاد، مضيفا أنه "جرى عقد اجتماع موسع بحث خلاله الملف الأمني والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات الأمنية؛ لمنع خطر عودة داعش والتصدي لبقاياها ومنعها من استغلال الظروف والثغرات، والتأكيد على تقوية الدولة والقرار العراقي من أجل حفظ أمن العراق وسيادته الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة إبعاده عن الصراعات، إلى جانب بحث قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والعمل على خدمة الشعب العراقي بمختلف تنوعه القومي والديني والفكري وتلبية مطالبه المشروعة".

وأكد عبد المهدي حرصه على زيارة إقليم كردستان، خصوصا في هذه الظروف الحساسة؛ للتباحث في أهم القضايا المشتركة، وتنظيم المنافذ الحدودية والجمارك، وبناء الموازنة العامة على أسس صحيحة.

وحول الأزمة الحالية وموقف الحكومة منها، أكد عبد المهدي أن العراق صديق لجميع دول الجوار ، وكذلك الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى أيضا، مضيفا "نريد تعزيز علاقات الصداقة مع الجميع ، ونسعى للتهدئة ونعمل على إدارة الأمور في البلاد بشكل قوي ومتوازن يحفظ سيادتنا ويمنع خطر داعش والإرهاب".

من جانبه، أكد "كوسرت رسول" أهمية التعاون والتشاور في القضايا المتعلقة بالأمن ومحاربة داعش وتعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، معربا عن دعمه لسياسة الحكومة الاتحادية بإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة والصديقة.