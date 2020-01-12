مسؤول أمريكي : إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية مأساة مروعة

اعتبر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية ، اليوم السبت ، أن إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية التي قتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا "مأساة مروعة" ، وذلك بعد اعتراف طهران بأنها أسقطت الطائرة.

وأضاف المسؤول ـ الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية ـ " في النهاية إيران ارتكبت خطأ جسيما ، وإن تصرفات إيران الطائشة تتسبب في عواقب مدمرة مجددا".

وكان الحرس الثوري الإيراني ، قد أعلن في وقت سابق اليوم ، مسؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وجاء اعتراف الحرس الثوري ليكذب كافة التصريحات السابقة التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون ، مؤكدين أن الطائرة لا يمكن أن تكون قد سقطت بصاروخ، وداعين إلى انتظار اكتمال التحقيقات لمعرفة سبب السقوط.