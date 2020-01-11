محافظ بورسعيد يطالب رؤساء الأحياء متابعة العمل الميداني

عقد اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، اجتماعا، مع رؤساء الأحياء للوقوف على آخر تطورات العمل فى مختلف أحياء المحافظة، ومتابعة بعض من المشروعات والملفات الحالية.

وأكد المحافظ على ضرورة متابعة العمل الميدانى فى الأحياء والاهتمام بالشكل الحضاري والتجميلي، والوقوف أولا بأول على شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.

وشدد على أن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الاحياء بمختلف الوسائل، مما يساهم فى رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا أن الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية، ولابد من تضافر كافة الجهات والتنسيق فيما بينها، لتنفيذ كافة الأعمال على اعلى درجة من الكفاءة.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لرجال المرور وما يقومون به من مجهودات لتحقيق السيولة المرورية وهو مالمسه المواطن.