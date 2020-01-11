صور – تقرير إنجليزي يكشف سر «النظام الغذائي» لرونالدو للحصول على جسد مثالي

في ظل العديد من التساؤلات التي يطرحها الباحثون، ويحاولون أن يجيبوا عنها من أجل إظهار الحقائق لجماهير كرة القدم حول العالم، أصبح السؤال الشاغر منذ وقت طويل، كيف يتواجد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد السابق، داخل المستطيل الأخضر وهو في أوج تألقه رغم بلوغه 34 عاما، والذي قلما يستمر معه لاعبو الكرة بسبب تراجع لياقتهم البدنية.

ومن جانبها كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن سر تواجد رونالدو في الملاعب حتى الآن، حيث ذكرت الصحيفة في تقرير موسع لها، أمس الجمعة، أن رونالدو يتخذ إجراءات احترازية إضافية كي يظل محتفظا بمهاراته ولياقته، ومن ثم عطائه داخل الملعب في أي ناد يدافع عن ألوان قميصه.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للاعب «كرة» وصل إلى سن الـ34، ولا يزال على قمة الكرة العالمية، أمر يحتاج إلى تفسير من الباحثيين في هذا الشأن في عالم الرياضة.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 5 مرات، يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة، وليعزز نظام التمثيل الغذائي الواجب على كل رياضي أن يمتلكه.

وأشارت، إلى أن النجم البرتغالي، يرافقه أخصائي تغذية منذ أن كان يصول ويجول في ريال مدريد، حيث يتبع حمية غذائية تتيح له بناء عضلات ضخمة وامتلاك كتلة دهنية منخفضة جدا.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن رونالدو يتناول الحبوب والفواكه الطازجة والبروتينات النافعة الموجودة في الأسماك، على أن تكون تلك الأكلات طازجة وليست مجمدة، كما يكثر "الدون" دائما على تناول كميات وفيرة من السلطة في كل الوجبات ويتناول الجبن واللحوم والزبادي منخفض الدهن والفواكه وخبز الأفوكادو المحمص.

وشددت الصحيفة، على أن "صاروخ ماديرا" يعتبر لحوم الدجاج واحدة من الأطعمة السحرية كونها غنية بالبروتينات ومنخفضة الدهون، بالإضافة إلى الأصناف الرئيسية الموجودة دائمًا على مائدة رونالدو تتضمن الحبوب الكاملة، إضافة إلى البروتينات منخفضة الدهون، مثل الدجاج والأسماك، خاصة أسماك أبوسيف والقاروص والدنيس والقد، والتي تكون دائما طازجة تماما ولم يتم تجميدها، كما تضم القائمة أنواع كثيرة من السلطات، وتتكون وجبة الإفطار التقليدية من الجبن وشرائح اللحم والزبادي قليل الدسم والفواكه وشرائح الخبز "توست" بعجين الأفوكادو.

وأضافت أن نجم منتخب البرتغال، ينتبه دائما وأبدا إلى نظامه الغذائي، حيث يحظر حظرا تاما وجود المشروبات الغازية كما يتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.

ومن جانبها، نقلت الصحيفة، حديث البروفيسور، نيك ليتلهيلز، في كتابه الذي يحمل عنوان "النوم، أسطورة الساعات الـ8، وقوة النوم.. وخطة جديدة لإنعاش جسمك وعقلك"، قائلا إن نمط النوم الخاص برونالدو لا يعتمد على الراحة والنوم لـ8 ساعات متصلة، ولكن يعتمد على نظام نوم بساعات متقطعة".

وأشار ليتلهيلز إلى أنه من المثالي جدا لأي رياضي محترف أن ينام 5 مرات في اليوم، مدة المرة الواحدة 90 دقيقة، وهو ما يطبقه رونالدو حرفيا حتى في أيام الإجازة.

ونقلت الصحيفة، تعليق النجم الفرنسي "باتريس إيفرا"، الذي كان زميلاً لرونالدو في فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على نظام حياة رونالدو والتزامه الشديد بنظامه الغذائي الصارم، بأنه ينصح اي شخص يدعوه رونالدو لزيارة منزله بأن يرفض، لأن رنالدو سيقضي اغلب الوقت في التمرين، ولن يكون هناك طعام إلى بعض السلطات والفواكه والمياه، ولن يكون هناك مياه غازية أو مشروبات كحولية.

وأشار إلى أن، الغذاء ليس هو العنصر الوحيد الذي اهتم به رونالدو، فهناك نظامًا محددًا أيضًا للنوم في حياة رونالدو، يتضمن 5 مرات يوميًا، لفترة 90 دقيقة في كل مرة (ساعة ونصف)، بدلاً من النوم لثمانية ساعات مثل أغلب الناس.