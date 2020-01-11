 النار تلتهم دار مسنين في كرواتيا.. ورئيس الوزراء يصل موقع الحادث - بوابة الشروق
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النار تلتهم دار مسنين في كرواتيا.. ورئيس الوزراء يصل موقع الحادث

بلجراد - د ب أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 2:09 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 2:09 م

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية (اتش.آر.تي) الرسمية عن الشرطة قولها إن عدة أشخاص لقوا حتفهم، عندما اندلع حريق في وقت مبكر، صباح اليوم السبت، في دار مسنين بكرواتيا.

وكان الحريق في دار "جرين اوايزيس" للمسنين، في منطقة "اندراسيفاتش" على بعد 40 كيلومترا شمال زغرب، قد اندلع في الساعة الخامسة صباحا.

وبعد إخماد الحريق، اضطر رجال الإطفاء لتبريد الأنقاض المشتعلة بالماء لأكثر من ساعة قبل أن يتمكن المحققون من الدخول.

وحددت صحيفة "24 ساتا" اليومية حصيلة القتلى بستة، نقلا عن مصادر.

ووصل رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش إلى الموقع في الصباح.

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