أعلن البلاط السلطاني في عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عاما.

وجمعت مصر بالسلطان قابوس علاقات طيبة ممتدة لعقود. ولعل أبرزها الموقف العماني من مصر بعد اتفاقية السلام.

كان لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، -المعروفة باسم «اتفاقية كامب ديفيد»- في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيجن، في 17 سبتمبر 1978، أثر واسع على الوطن العربي، إذ أعلنت الدول العربية قطع علاقاتها مع مصر.

في ظل المقاطعة العربية الشاملة التي لاقتها مصر في أعقاب المعاهدة، كانت سلطنة عمان بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد الدولة العربية الأولى التي احتفظت بعلاقاتها مع مصر.

وفيما يلي فيديو نادر لاستقبال الرئيس الراحل أنور السادات للسلطان قابوس، في لقاء مشترك جمعهم في القاهرة قبل القمة العربية في الجزائر، نوفمبر 1973.