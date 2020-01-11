عمان تحت حكم قابوس: الوسيط المحتمل دائما لحل الصراعات بالمنطقة

تميزت سلطنة عمان، تحت حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بالحياد في مواقفها السياسية بين أغلب الدول المتصارعة، ولذلك صلحت للعب دور الوسيط في العديد من الصراعات.

وفي الأيام الأخيرة من حياة السلطان قابوس، عبرت عمان عن اهتمامها البالغ بالتطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبّر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية، وذلك امتدادا لدور الوساطة الذي حاولت لعبه أو أدته بالفعل مرات عديدة نسلط الضوء على بعضها في السطور التالية:

• القضية الفلسطينية

تعتبر القضية الفلسطنية من أهم القضايا التي اهتم بها السلطان قابوس، ودائمًا ما كان يصرح في كل مناسبة وطنية للسلطنة العمانية بأن القضية الفلسطينية حاضرة وراسخة في قلوب العمانيين، فمثلًا في عام 1992، وتحديدًا في الاحتفال بالعيد الوطني الـ22، دعا إلى ضرورة إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني، وقال: "ندعو إلى تحرك عاجل وسريع من أجل رفع المعاناة اليومية عن الشعب الفلسطيني المناضل الذي يرزح تحت نار الاحتلال".

وفي أكتوبر 2018، استقبل السلطان قابوس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليبحثا طرق تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الفلسطينية العمانية، ولمناقشة القضية الفلسطينية وتطوراتها، وكان ذلك بعد إعلان دونالد ترامب إنشاء سفارة أمريكية في القدس واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفض محمود عباس للوساطة الأمريكية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبعدها بأيام، استقبل السلطان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول زيارة رسمية لمسئول إسرائيلي منذ عام 1996؛ ليبحثا سبل الدفع بعملية السلام والتقارب بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

• أزمة اليمن

لم تشارك السلطنة في التحالف العربي الذي تقوده الإمارات والسعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في 2015، بل واستقبلت السلطنة دفعة من الجرحى الحوثيين لتلقي العلاج فى 2018، وفي سبتمبر 2019 وصل وفد يمني رسمي إلى مسقط؛ لإجراء مباحثات ثنائية حول آخر المستجدات في اليمن، وذلك بعد دعوة السلطنة أطراف الحرب لخوض مفاوضات لإنهاء الصراع.

وفي أكتوبر 2019، التقى السلطان قابوس، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقال السلطان: "نأمل في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة اليمينة".

• الملف النووي الإيراني

زار السلطان الراحل قابوس طهران في 2013، ليقوم بدور الوسيط بين إيران وأمريكا للمرة الرابعة والتقى الرئيس حسن روحاني؛ لمناقشة الملف النووي، ونجحت عُمان في مساعدة إيران على إجراء محادثات سرية مع الولايات المتحدة في 2013، والتي فتحت الطريق أمام المحادثات الرسمية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وصولًا إلى توقيع الاتفاقية النووية بين إيران والأطراف الغربية بقيادة الولايات المتحدة في 2015، يرى الجميع أن عُمان تمتلك القدرة على إجراء مثل هذه المحادثات، وذلك قبل أن تلغيها واشنطن في 2018.

• الأزمة الخليجية

قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في منتصف 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" لـ"دعمها للإرهاب".

وحاولت السلطنة كونها ترأست أعمال مجلس التعاون الخليجي، أن تتبنى مواقفًا محايدة في القضية الخليجية، من دون أن تتخلى عن حرصها على نبذ الصدام وإبقاء باب الحوار مفتوحًا مع جميع الأطراف، وقد استقبل السلطان قابوس في نوفمير الماضي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث حل لتلك الأزمة.