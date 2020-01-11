 مقتل جنديين أمريكيين في جنوب أفغانستان جراء انفجار عبوة تفجيرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل جنديين أمريكيين في جنوب أفغانستان جراء انفجار عبوة تفجيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 7:50 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 7:50 م

أعلن مسئولون عسكريون أمريكيون اليوم السبت، أن جنديين تابعين للقوات الأمريكية في أفغانستان لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجراح لدى اصطدام مركبتهما العسكرية بعبوة تفجيرية على جانب الطريق في جنوب أفغانستان.

وكانت جماعة طالبان الأفغانية أعلنت مسئوليتها عن الحادث وأنه وقع في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
يذكر أن أكثر من 2400 جندي أمريكي لقوا حتفهم في أفغانستان منذ وجود القوات الأمريكية هناك منذ نحو 19 عاما ، وكان العام الماضي من أكثر الأعوام التي شهدت مصرع جنود أمريكيين حيث قتل 23 جنديا ، وذلك بالرغم من مفاوضات السلام بين واشنطن وطالبان.

يأتي هذا الحادث الجديد لتعطيل مساع جديدة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين والتي يسعى المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى الضغط على طالبان من أجل إعلان وقف لإطلاق النار أو على الأقل خفض الهجمات العنيفة.


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