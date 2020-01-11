ذكر تقرير نشرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف المحمولة في الصين انخفضت بنسبة 2ر6 بالمئة لتسجل 389 مليون وحدة في 2019.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت عن الأكاديمية، وهى معهد بحثي تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أنه في ديسمبر فقط، وصلت شحنات الهواتف المحمولة إلى 44ر30 مليون وحدة ، بانخفاض بنسبة 7ر14 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال ذلك العام، حصلت هواتف الجيل الرابع على نصيب الأسد من إجمالي الشحنات، وبلغت 359 مليون وحدة، بينما بلغت شحنات هواتف الجيل الخامس 77ر13 مليون وحدة، وفقا للأكاديمية.

وفي نفس الوقت، انخفضت شحنات الهواتف المحمولة الذكية بنسبة 7ر4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 6ر95 بالمئة من الشحنات في 2019.

ووصل عدد وحدات شحنات الهواتف المحمولة من العلامات التجارية المحلية، ومن بينها وحدات تابعة لمصنعين صينيين، إلى 352 مليون وحدة، بزيادة 7ر90 بالمئة من إجمالي شحنات ذلك العام.